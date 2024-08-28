Певец из Подольска Павел Быков выступил для жителей Курской области

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Пункты временного размещения для жителей Курской области посетил солист Подольской филармонии Павел Быков. Он исполнил песни в составе культбригады Москонцерта.

В Курской области организовали десятки пунктов временного размещения для жителей, эвакуированных из приграничных районов. Певец Павел Быков выступил в нескольких из них, а также посетил отделение Красного Креста.

В пункте временного размещения «Мечта» в Подольске солист филармонии вместе с Оксаной Невежиной представили детскую программу «Мультконцерт».

Ранее раненым бойцам и волонтерам в органном зале центра «Дубровицы» посвятили благотворительный концерт. На нем выступили лауреаты международных конкурсов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте