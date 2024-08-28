Певец из Подольска Павел Быков выступил для жителей Курской области

Пункты временного размещения для жителей Курской области посетил солист Подольской филармонии Павел Быков. Он исполнил песни в составе культбригады Москонцерта.

В Курской области организовали десятки пунктов временного размещения для жителей, эвакуированных из приграничных районов. Певец Павел Быков выступил в нескольких из них, а также посетил отделение Красного Креста.

В пункте временного размещения «Мечта» в Подольске солист филармонии вместе с Оксаной Невежиной представили детскую программу «Мультконцерт».

Ранее раненым бойцам и волонтерам в органном зале центра «Дубровицы» посвятили благотворительный концерт. На нем выступили лауреаты международных конкурсов.

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