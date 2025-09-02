Певец из Ногинска Александр Щербаков представил дуэт с Татьяной Куртуковой

Автор и исполнитель из Богородского округа Александр Щербаков, известный как лидер фолк-группы «Ярилов Зной», выпустил новую песню о любви. Особенностью работы стало дуэтное исполнение с популярной певицей Татьяной Куртуковой.

Изначально композиция была записана с группой Александра, но коллеги предложили рассмотреть вариант совместного исполнения с вокалисткой. Выбор пал на Татьяну Куртукову, с которой Щербаков ранее уже сотрудничал на концертных площадках.

Для ногинского музыканта Александра Щербакова это дебютное сотрудничество с Татьяной Куртуковой открывает новые горизонты в его творческой карьере. Совместная работа не только позволила раскрыть неожиданные грани исполнительского мастерства артиста, но и убедительно продемонстрировала его способность создавать яркие многожанровые произведения, гармонично сочетая различные музыкальные стили и направления. Этот опыт стал важным этапом в творческом развитии музыканта и открыл перед ним новые перспективы в мире современной музыки.

«Мелодия и текст нашли отклик у Татьяны и ее продюсера, что стало началом нашего творческого сотрудничества», — отметил Александр Щербаков.