Певец из Ленинского округа вышел в полуфинал всероссийского ТВ-проекта

Николай Тимохин из Ленинского округа стал полуфиналистом заключительного отборочного этапа вокального проекта «Ну-ка все вместе!». Ранее певец участвовал и в других федеральных ТВ-проектах.

Житель Ленинского округа поучаствовал в батле шоу с песней «Очарована». Он набрал 100 голосов.

Сейчас Николай Тимохин работает в вокальном проекте VIVA, гастролирует по России с концертами. У него четверо детей.

Николай является дипломированным артистом музыкального театра. Во время выступления его поддерживала семья.

Дочери Николая учатся в детской школе искусств «Времена года» Ленинского округа по направлению «Гусли» и «Духовые инструменты».

Ранее певец участвовали в шоу «Голос» на федеральном канале.

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