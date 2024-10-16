Певец из Ленинского округа стал победителем областного конкурса

Солист из Видного Борис Гуреев победил на конкурсе «Созвездие талантов Подмосковья» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревновании участвовало более 40 исполнителей со всей Московской области.

Конкурс, проходивший два этапа, посвящался 95-летию региона. Сначала в режиме онлайн провели отборочный тур, а затем лучшие исполнители приняли участие в финале фестиваля.

Борис Гуреев исполнил песню «Лайла» и композицию «Родина моя» из репертуара певца Алексея Глызина. Вместе с вокалистом во втором номере участвовали танцоры из ансамбля «Соловушка» из Ленинского округа. Жюри присудило Гурееву не только диплом лауреата первой степени среди солистов. Он также получил приз зрительских симпатий в номинации «Признание».

Гуреев занимается в студии вокала «Звуковая волна» во дворце культуры «Видное» и постоянно участвует в общегородских мероприятиях. Он неоднократный победитель и призер областных, всероссийских и международных фестивалей.

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