Певец Илья Колунов из Красногорска передал гумпомощь для жителей Курска

«Наш народ на протяжении многих веков славится своей добротой и человечностью. Люди активно участвуют в оказании помощи, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается, и показать, что вместе нам под силу преодолеть любые трудности. Давайте делать добрые дела вместе!» — сказал предприниматель, певец Илья Колунов.

«Волонтеры Подмосковья» организовали акцию «Курск, мы рядом». Министерство информации и молодежной политики региона поддержали инициативу.

«Собранный груз доставляют в распределительный центр в Балашихе, а оттуда — в Курскую область. Кроме этого, из приграничья эвакуировались десятки тысяч людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Они также могут обратиться за помощью в центр сбора или по телефону горячей линии», — рассказала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасия Муринец.

Красногорцы могут принести продукты, детское питание, средства гигиены, канцелярские принадлежности, игрушки, одежду, электрические приборы и постельные принадлежности. Пункты сбора работают в отделе развития здравоохранения на улице Школьной, в отделе социального развития администрации городского округа Красногорск и в доме № 7 на улице Видной.

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