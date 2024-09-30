Певческое поле вблизи усадьбы «Дубровицы» благоустроили
В Подольске завершили благоустройство Певческого поля вблизи усадьбы «Дубровицы». Торжественное открытие пройдет 5 октября в 10:00. Его приурочат к празднованию Дня города. Жителям округа покажут мизансцены из жизни усадебного дома Бориса Голицына.
Подрядчик обустроил амфитеатр со скамейками и видом на Певческое поле, место отдыха с подъездом для лодочной станции, смотровые площадки с видом на окрестности и слияние рек Десна и Пахра, лестницу с аркой, по которой можно напрямую подняться к Знаменскому храму. Здесь также появились второстепенные спуски, цветники, дорожки, освещение и уличные фонари.
Отметим, на Певческом поле появится отдельная зона с кафе.
Работы проводились в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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