Певческое поле вблизи усадьбы «Дубровицы» благоустроили

Подрядчик обустроил амфитеатр со скамейками и видом на Певческое поле, место отдыха с подъездом для лодочной станции, смотровые площадки с видом на окрестности и слияние рек Десна и Пахра, лестницу с аркой, по которой можно напрямую подняться к Знаменскому храму. Здесь также появились второстепенные спуски, цветники, дорожки, освещение и уличные фонари.

Отметим, на Певческом поле появится отдельная зона с кафе.

Работы проводились в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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