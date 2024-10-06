Певческое поле в Дубровицах открыли после реконструкции

В Подольске облагородили Певческое поле в Дубровицах. В День города и открытия пространства показали театральные постановки и организовали народные гулянья.

В празднике приняли участие глава городского округа Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, депутат Московской областной Думы Павел Максимович и архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Это место знают и любят многие подольчане и гости округа. На протяжении долгих лет сюда приезжали целыми семьями. Для некоторых оно стало по-настоящему знаковым и родным. Вместе с активными жителями, которые, не жалея своего времени, принимали непосредственное участие в разработке проекта, подарили пространству новую жизнь», — сказал Артамонов.