Певческое поле в Дубровицах благоустроят в этом году

Фото: Медиасток.рф

Работы по благоустройству Певческого поля продолжаются в Дубровицах. После обновления здесь появятся новые достопримечательности и архитектурные элементы.

Сейчас на площадке Певческого поля в Дубровицах работают 18 рабочих и четыре единицы техники. После благоустройства здесь появятся готические ворота с лестницей из архитектурного бетона, малые архитектурные формы и прогулочная зона с обустроенными набережными.

Ход работ оценил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он отметил, что территория Певческого поля входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности. При разработке концепции благоустройства учитывали мнение местных жителей.

Вдоль набережной реки Десны обустроят эко-тропу из деревянного настила со смотровыми площадками «Правый берег» и смотровую площадку «Мыс». А у подножья холма построят небольшой амфитеатр с видом на Певческое поле.

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