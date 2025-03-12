Петровский дом культуры отремонтируют в Шатуре в 2025 году

На ремонт объекта по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья» выделено 20 миллионов рублей. Из них 10 миллионов — из бюджета Московской области, столько же вложит муниципалитет.

В первую очередь предстоит восстановить оцинкованное покрытие по периметру кровли, что существенно продлит срок службы материала и предотвратит возможные утечки. Специалисты восстановят ливневые стоки, расположенные по боковым стенам здания, чтобы обеспечить надежный отвод воды и защитить фасады от дождя и снега.

Косметический ремонт выполнят не только в зрительном зале, но и в фойе, входной зоне и кружковых помещениях. Обновят стены, потолок, пол, а также заменят электрику, полы и внутренние двери, отремонтируют систему отопления и установят зеркала в хореографическом зале. На сцене зрительного зала появится сценический линолеум.

Важной частью проекта станет установка системы оповещения при аварийно-спасательных работах, что повысит уровень безопасности посетителей. Также будет обновлена звуковая техника в зрительном зале и закуплено световое оборудование, в том числе светодиодные

головы, прожекторы и лазеры.

Ремонтные работы планируют закончить до конца декабря.