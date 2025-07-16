Петр Попов из Балашихи стал лауреатом Национальной премии АСИ

Награды получили лидеры, чьи проекты вносят значимый вклад в социальную, технологическую, предпринимательскую, кадровую и экологическую сферы, а также те, кто поддерживает бойцов на фронте.

«Эти знаки — не просто награда, а символ признания вклада каждого, кто своими идеями и трудом преображает нашу страну. Именно энергия и инициатива таких людей двигают Россию вперед», — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время церемонии.

Премия, учрежденная по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, отмечает проекты, которые способствуют укреплению технологического суверенитета, развитию экономики и улучшению качества жизни россиян. Деятельность лауреатов демонстрирует, как инициатива одного человека может стать импульсом для масштабных изменений.

Награда Петра Попова подчеркивает важность работы на местах, в том числе в сфере управления многоквартирными домами. Его усилия в Балашихе способствуют повышению комфорта жителей, улучшению жилищных условий и развитию местного сообщества. Премия стала признанием не только личных заслуг, но и значимости коллективных усилий, которые формируют будущее городов и страны в целом.

Церемония в «Зарядье» стала ярким событием, объединившим людей, чья энергия и стремление к созиданию вдохновляют других. Такие инициативы подтверждают: перемены в России начинаются с конкретных дел и неравнодушных сердец.