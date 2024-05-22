Петелинская птицефабрика в Одинцове нарастит производство к концу года

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил Петелинскую птицефабрику в поселке Часцы. Предприятие планирует увеличить производство на 8% к концу года.

Петелинская птицефабрика основана в 1965 году и является частью группы компаний «Черкизово». Завод специализируется на производстве охлажденного мяса птицы и является крупнейшим в Москве и Подмосковье. Птицефабрика производит около 40% всех бройлеров в регионе. В 2023 году там произвели 62 тысячи тонн продукции.

Продукция птицефабрики экспортируется в Китай, Киргизию и Казахстан. Объем поставок прошлого составил 2,4 тысячи тонн. Главная цель на этот год — увеличить объемы выпускаемой продукции на 8% и продолжить модернизацию производственных линий.

«Вся птица выращивается на натуральных кормах, а в процессе переработки используется вода из артезианских скважин. Это обеспечивает экологическую и генетическую безопасность мяса бройлеров. На всех этапах производства — строжайший контроль качества», — отметил Андрей Иванов.

Отметим, что Петелинская птицефабрика и перерабатывающий комплекс обладают сертификатом менеджмента качества государственного стандарта. Это подтверждает выполнение самых строгих требований на всех уровнях производства.

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