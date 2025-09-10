Песочный городок установят на улице Ворошилова в Серпухове до 30 октября

В городском округе Серпухов продолжают комплексно благоустраивать дворы. У дома № 146 по улице Ворошилова до 30 октября установят песочный городок и малые архитектурные формы.

Там уже заасфальтировали проезды, парковки и пешеходные дорожки. Специалисты также выполнили озеленение территорий, модернизировали уличное освещение, провели досыпку грунта, посадили газонную траву, сирень и кизильник.

Во дворе дома № 67/10 на Советской улице расширили парковочные зоны, проложили новые пешеходные маршруты, поставили бортовые камни и уличные фонари. Там также планируют заасфальтировать территорию, установить детские игровые комплексы и малые архитектурные формы.

Работы по облагораживанию дворов проводят и на Лесном бульваре в Протвине. Сейчас специалисты асфальтируют участок общей площадью порядка 4600 квадратных метров у домов № 4, № 6 и № 10. Работы выполнят уже к завтрашнему дню. После этого начнут высаживать декоративные кустарники.

Отметим, что всего в этом году в городском округе Серпухов благоустроят 15 дворов.