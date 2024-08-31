Концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Балашихе

В честь памяти легендарной рок-группы для всех гостей музыканты подготовили новую программу «Звезда по имени Цой». На сцену вышел военный оркестр дивизии имени Дзержинского.

«Сегодня тот день настал, в котором слова одной из легендарных песен Виктора Цоя „Перемен“ зазвучали особенно актуально. Вся наша страна сплотилась вокруг нашего президента, мы все едины и несем одну цель — победить. Все песни группы „Кино“ пронизаны этой мыслью. Сегодня мы здесь, чтобы поддержать наших военнослужащих и их родных, особенно детей в это непростое время», — рассказал начальник ансамбля, капитан Алексей Ненахов.

Про поддержке неравнодушных жителей и волонтеров, администрации и главы округа в Балашихе проводят разные акции в поддержку участников СВО — военнослужащих и членов их семей.

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