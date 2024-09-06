Ансамбль из Подольска изучил фольклор в деревнях Тульской области
Фольклористы из Подольска съездили в этнографическую экспедицию в Тульскую область. Они собирали рассказы, коллекции вышивки и песни от уроженцев деревень и сел региона, чтобы сохранить и передать знания младшему поколению.
Фольклорный ансамбль «Терем» сельского дома культуры «Надежда» в поселке МИС привез из экспедиции в Тульскую область этнографический материал: народные песни, балалайки и узоры на рушниках.
Сначала они посетили поселок Волово и краеведческий музей, где отсняли этнографические костюмы и коллекции вышивок. Затем фольклористы переночевали в Ефремове, а на утро отправились в Ярославку. Этнографисты записали рассказы о деревенской жизни от Анны и Марии Кузнецовых. Местные жительницы спели «Барыню», «Страдания» и сплясали цыганочку.
Музыкой поделилась семья Ершовых из деревни Прудки.
Старожилы села Яндовка на границе с Липецкой областью Александра Перепелкина и Зинаида Пучкова поведали рассказы о селе.
Этнографисты из Подольска возвращались через Каменский район в деревне Подлозинки. Они встретились с гармонистом и балалаечником Валентином Борисочкиным 1939 года рождения.
В таких экспедициях специалисты собирают важный материал о традициях и культуре родных мест.
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