Пешеходов и автолюбителей проверят на соблюдение ПДД в Балашихе

С 13 по 19 октября сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» проведут профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход». Основная цель данной акции — снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

В рамках мероприятия автоинспекторы будут активно выявлять водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, а также пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах. Это позволит не только повысить уровень безопасности на дорогах, но и привлечь внимание общественности к важности соблюдения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима и дистанции. Особенно важно быть внимательными и аккуратными на перекрестках, во дворовых территориях, а также вблизи пешеходных переходов, детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. Соблюдение этих простых правил может существенно снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Жителям Балашихи настоятельно рекомендуется переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и только в тех местах, где она хорошо просматривается в обе стороны. В темное время суток особенно важно иметь на верхней одежде световозвращающие элементы, что значительно повысит видимость пешеходов для водителей.