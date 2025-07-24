Пешеходный тротуар начали обустраивать в микрорайоне «Восточный» в Истре

В микрорайоне «Восточный» на улице Генерала Белобородова вблизи дома № 30 сделают пешеходный тротуар. Об этом неоднократно просили местные жители.

Отметим, что до этого людям приходилось преодолевать часть пути по краю проезжей части улицы, а это небезопасно и очень неудобно. Поэтому сейчас коммунальные службы продлевают участок когда-то незавершенной части пешеходного пути.

На этом месте сделают комфортный тротуар с плиточным покрытием, причем он дополнит две существующие части тропинки, став единым элементом пешеходного маршрута. С каждым годом микрорайон расширяется, и жителей становится все больше, поэтому комфорт и безопасность каждого, для властей округа на первом месте, учитывая, что рядом с домом № 30 находится школа. Общая площадь будущего тротуара составит 18 квадратных метров.