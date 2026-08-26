Пешеходный маршрут между деревнями под Серпуховом продлят до 11 километров

В городском округе Серпухов вдоль автодороги Серпухов — Новинки — Погари проложили 3,7 километра тротуара. Об этом депутат Государственной думы Александр Коган сообщил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву , который посетил муниципалитет с рабочим визитом.

Тротуар, который построили по губернаторской программе, связал девять населенных пунктов.

«В перспективе эту прогулочную пешеходную линию расширят до 11 километров», — пояснил Александр Коган.

В Серпухове, а также в близлежащих деревнях и селах за минувшие пять лет построили 29 километров новых тротуаров. Эта работа особенно важна для обеспечения безопасности и комфорта как жителей, так и гостей округа.