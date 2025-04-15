Пешеходный переход вблизи Кольцевой улицы в Лобне возведут в июле 2025 года

В городском округе Лобня продолжается строительство безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути вблизи Кольцевой улицы. Сейчас специалисты приступили к монтажу металлоконструкций, все работы планируют завершить в июле этого года.
Вместе с установкой металлоконструкций башен-сходов рабочие монтируют опоры пешеходного перехода. Объект позволит жителям безопасно и удобно передвигаться через железную дорогу. Новый крытый переход протяженностью 80 метров станет связующим элементом между кварталами и социальными объектами городского округа Лобня. Мост оборудуют лифтами, пандусами и широкими входными группами.
После строительства перехода близлежащую территорию благоустроят, вокруг проложат дорожки и тротуары. Отметим, что мост возводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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