Пешеходный переход в Быкове достроят в третьем квартале 2026 года

Подземный пешеходный переход продолжают строить между станциями Быково и Удельная в Раменском. Он соединит Южный проспект и Интернациональную улицу. Завершить работы планируют в третьем квартале этого года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы уже завершены на 80%. Сейчас на объекте монтируют павильоны входных групп.

«Работы ведутся в основном на входных группах: сейчас начали монтаж металлоконструкций павильонов. После этого, конструкции покрасят и приступят к остеклению. Также работы ведутся и в тоннельной части — там завершают укладку керамогранита на стенах и гранита на полу», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Новый переход даст возможность жителям безопасно пересекать железную дорогу МЦД-3. Его протяженность составит 50 метров. Сооружение обустроят с учетом потребностей инвалидов и пожилых.

Строительство ведут в рамках развития МЦД-3. В рамках проекта уже открыли движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и Леволинейную улицу.