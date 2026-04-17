Пешеходный переход у ЖК «Рублевский» в Одинцове достроят в этом году

Первый блок пролета пешеходного перехода в районе ЖК «Рублевский» в Одинцове установили в проектное положение. Строительная готовность объекта уже достигла 25%.

Сейчас на площадке работают 10 человек и спецтехника.

«Дорожники уже выполнили важный этап строительства — установили первый блок пролетного строения в проектное положение. На предварительном этапе была выполнена укрупнительная сборка блока на земле, после чего с помощью крана конструкцию смонтировали на опоры», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

На объекте также продолжаются работы по контролю качества болтовых соединений и проверке состояния крепежей. Это поможет обеспечить безопасность будущего сооружения.

Новый переход свяжет жилые кварталы Одинцова, им будут пользоваться более 14 тысяч человек. Там обустроят остекление, лифты и пешеходные зоны.

В округе также продолжается строительство еще одного перехода в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Работы завершат до конца года.