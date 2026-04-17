Пешеходный переход у ЖК «Рублевский» в Одинцове достроят в этом году
Первый блок пролета пешеходного перехода в районе ЖК «Рублевский» в Одинцове установили в проектное положение. Строительная готовность объекта уже достигла 25%.
Сейчас на площадке работают 10 человек и спецтехника.
«Дорожники уже выполнили важный этап строительства — установили первый блок пролетного строения в проектное положение. На предварительном этапе была выполнена укрупнительная сборка блока на земле, после чего с помощью крана конструкцию смонтировали на опоры», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.
На объекте также продолжаются работы по контролю качества болтовых соединений и проверке состояния крепежей. Это поможет обеспечить безопасность будущего сооружения.
Новый переход свяжет жилые кварталы Одинцова, им будут пользоваться более 14 тысяч человек. Там обустроят остекление, лифты и пешеходные зоны.
В округе также продолжается строительство еще одного перехода в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Работы завершат до конца года.