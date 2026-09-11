Пешеходный переход у ЖК «Рублевский» в Одинцове достроят в этом году

В Одинцов продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе ЖК «Рублевский». Готовность объекта достигла 35%. Завершить строительство планируется до конца 2026 года.

На одной из опор завершили устройство лестниц и начали бетонировать перекрытия третьего этажа. С противоположной стороны продолжается монтаж металлоконструкций второго лестничного схода. Также специалисты устанавливают блоки пролетного строения, очищают стыки металлоконструкций и готовят металлические стойки к окраске.

Монолитные работы на обеих опорах уже полностью завершены. На площадке задействованы 24 рабочих. Параллельно ведется подготовка котлована для последующего монтажа водоотводных лотков.

Новый переход соединит Немчиновку и Новоивановское и обеспечит безопасный проход через железнодорожные пути для более чем 14 тысяч жителей. Он также даст удобный доступ к станции МЦД «Немчиновка», Минскому шоссе и расположенным поблизости объектам инфраструктуры.

Переход будет полностью остеклен, оборудован лифтами и адаптирован для маломобильных жителей.