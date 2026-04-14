Пешеходный переход у ЖК «Рублевский» в Одинцове достроят до конца года

Сборка блоков пролета началась на пешеходном переходе у ЖК «Рублевский» в Одинцове. Сейчас готовность объекта составляет 25%. На площадке трудятся 10 человек и спецтехника.

«Сейчас ведется укрупнительная сборка блоков пролетного строения. После этого начнется монтаж конструкций в проектное положение. Закончить строительство планируется до конца этого года», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Переход соединит жилые кварталы округа. Пользоваться им будут более 14 тысяч человек.

Объект остеклят, оборудуют лифтами и приспособят для инвалидов. Там будет работать архитектурная подсветка и освещение.

В округе также продолжается возведение перехода в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Его достроят до конца года.