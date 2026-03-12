Пешеходный переход у ЖК «Рублевский» построят в Одинцове

Готовность строительства инфраструктурного объекта возле жилого комплекса на данный момент составляет 15%. Более 14 тысяч местных жителей смогут переходить пути, не рискуя жизнью.

Строители уже закончили геодезические и подготовительные работы и приступили к основному этапу. Сейчас специалисты бетонируют ригели — это верхние части опор, на которые впоследствии ляжет конструкция перехода.

Как пояснил министр транспорта Московской области Марат Сибатулин, новый переход через железную дорогу решит сразу две задачи: обеспечит удобную связь между жилыми кварталами и безопасность пешеходов. Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

Сам переход сделают по современному региональному стандарту. Его полностью остеклят с помощью антивандального стекла, установят лифты для маломобильных граждан. Внутри будет освещение, а снаружи — архитектурная подсветка. Вокруг будут обустроены удобные подходы.

Стоит отметить, что это не единственный такой объект в округе: еще один переход строят на пересечении улиц Баковской и Вокзальной. Его тоже сдадут к концу этого года.