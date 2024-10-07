Пешеходный переход с подсветкой обустроили на улице Октябрьской Революции в Коломне

На улице Октябрьской Революции, в районе пересечения с бульваром Лебедянского в Коломне, появился новый «умный» пешеходный переход. На проезжей части установили современную проекционную подсветку, которая значительно повышает безопасность пешеходов.

Особенность этой системы заключается в том, что в темное время суток и при плохих погодных условиях светодиодные проекторы не только освещают дорогу, но и дублируют разметку пешеходного перехода. Когда человек ступает на зебру, специальные лампы автоматически включаются, делая его более заметным для водителей. Это особенно важно ночью, при плохой видимости. Лампы позволяют водителям увидеть пешехода и саму зебру на расстоянии не менее 150 метров.

Световая проекция обладает рядом преимуществ перед обычной дорожной разметкой: она долговечна, устойчива к загрязнениям и не стирается со временем. Проекция остается видимой даже в плохую погоду и не зависит от яркости света автомобильных фар, что делает ее эффективным инструментом для обеспечения безопасности на дорогах.

Стоит отметить, что в этом году подобный проекционный пешеходный переход был также установлен на улице Свердлова в Озерах. Такие инновации способствуют повышению уровня безопасности пешеходов и делают городскую инфраструктуру более современной и удобной для жителей.

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