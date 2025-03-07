Пешеходный переход под железной дорогой построят в Раменском в 2026 году
Защитный контур из труб установили в строящемся подземном переходе под железной дорогой между станциями Быково и Удельная в Раменском. Этот объект позволит жителям безопасно переходить через пути.
Скоро специалисты начнут возводить конструкции подземной части перехода.
«Учитывая близость действующих железнодорожных путей, строительство будет осуществляться методом продавливания крупногабаритных тоннельных секций», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Также продолжится строительство ливневой канализации.
Длина перехода составит 140 метров. Его оборудуют всем необходимым для маломобильных жителей и гостей Раменского.
Работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года.