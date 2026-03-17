Пешеходный переход под МЦД-3 в районе платформы Быково в Раменском откроют в мае

Инспекторы стройнадзора провели профвизит на подземный пешеходный переход в районе платформы Быково Раменского округа. Его планируют возвести в мае этого года.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, сейчас готовность объекта составляет 92%. На площадке продолжают прокладку коммуникаций и благоустройство.

Протяженность перехода составит 140 метров, а длина тоннельной части — около 50 метров. Сооружение соединит Южный проспект и Интернациональную улицу под железной дорогой между станциями Быково и Удельная. Объект оборудуют с учетом нужд инвалидов.

Переход строят в рамках развития МЦД-3. Ранее в Раменском возвели путепровод протяженностью 1,2 километра, который помог сократить время в пути более чем для 40 тысяч жителей.