Пешеходный переход обустроят около школы № 1 в Зарайске

В преддверии учебного года автоинспекторы в Зарайске проверили безопасность дорог вблизи учебных учреждений. К сентябрю на пешеходном переходе около школы № 1 установят ограждения.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что пешеходные переходы около школ и детских садов должны отвечать нормам безопасности. Там необходимо установить дорожные знаки, искусственные неровности, дублирующую разметку, тротуары, ограждения, светофоры и освещение.

В этом году комиссия по приемке учреждений образования в Зарайске отметила отсутствие перильного ограждения на «зебре» на перекрестке улиц Ленинской и Красноармейской. Этот переход ведет к школе № 1, поэтому подрядчик приведет его в порядок к началу учебного года.

«Перильное ограждение длиной 440 метров планируется установить до 20 августа», — отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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