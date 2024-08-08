Пешеходный переход обустроят около школы № 1 в Зарайске

Пресс-служба администрации городского округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Зарайск

В преддверии учебного года автоинспекторы в Зарайске проверили безопасность дорог вблизи учебных учреждений. К сентябрю на пешеходном переходе около школы № 1 установят ограждения.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что пешеходные переходы около школ и детских садов должны отвечать нормам безопасности. Там необходимо установить дорожные знаки, искусственные неровности, дублирующую разметку, тротуары, ограждения, светофоры и освещение.

В этом году комиссия по приемке учреждений образования в Зарайске отметила отсутствие перильного ограждения на «зебре» на перекрестке улиц Ленинской и Красноармейской. Этот переход ведет к школе № 1, поэтому подрядчик приведет его в порядок к началу учебного года.

«Перильное ограждение длиной 440 метров планируется установить до 20 августа», — отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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