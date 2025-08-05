Пешеходный переход на станции Гагаринская построят в Щелкове

Возведение одного из наиболее ожидаемых объектов транспортной инфраструктуры стартовало в городском округе. Пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Гагаринская обеспечит безопасную и удобную связь между микрорайонами Потаповский и Чкаловский.

Заместитель главы Щелкова Павел Сторожев рассказал, что жители давно просили обустроить безопасный переход в этом месте. Станция Гагаринская активно используется и взрослыми, и школьниками, особенно в часы пик.

Проектом, реализацией которого занимается ОАО «РЖД», предусмотрено обустройство вымощенной плиткой пешеходной зоны. На переходе установят искусственное освещение, светозвуковую сигнализацию и спуски для маломобильных граждан.

«Новый переход значительно повысит безопасность движения. Работы ведутся в соответствии с графиком», — отметил Павел Сторожев.

Отдельное внимание уделят защите железнодорожного полотна от воды: уже смонтированы железобетонные лотки дренажной системы, которая будет отводить поверхностные и грунтовые воды от путей. Завершить все работы планируют к концу 2025 года.