Пешеходный переход между ж/д станциями Быково и Удельная достроят к 2026 году

Строительство подземного пешеходного перехода между железнодорожными станциями Удельная и Быково продолжается в Подмосковье. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Специалисты уже завершили продавливание подземной части четырех секций будущего перехода, длина каждой из которых — восемь метров, рассказали в областном Минтрансе.

«Завершить основные конструктивные работы подземной части перехода запланировано на август 2025 года, после чего строители приступят к внутренней отделке, включая монтаж инженерных систем, освещения и декоративных покрытий», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Еще две секции обустроят со стороны Южного проспекта и Интернациональной улицы.

Протяженность перехода составит 140 метров, из них 50 метров придется на тоннельную часть. Сооружение оборудуют по принципам доступной среды, а рядом создадут пешеходную зону.