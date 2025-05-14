Пешеходный переход между станциями Быково и Удельная откроют на МЦД-3 к 2026 году

В Раменском продолжается строительство подземного пешеходного перехода между станциями Быково и Удельная. Транспортный объект будет проходить под железной дорогой и соединит Южный проспект с Интернациональной улицей. В Минтрансе региона сообщили, что это позволит местным жителям безопасно переходить пути линии МЦД-3.

Завершить монтаж подземной части планируют в августе 2025 года, после чего начнутся отделочные работы. Две дополнительные секции перехода построят открытым способом — со стороны Южного проспекта и Интернациональной улицы.

«Строительная готовность объекта составляет 10%. Учитывая близость действующих железнодорожных путей, прокладка подземной части перехода проходит методом продавливания четырех крупногабаритных тоннельных секций, длина каждой — 8 метров. Строители уже выполнили продавливание первой секции, в ближайшее время приступят к продавливанию второй», — уточнили в ведомстве.

Длина перехода составит 140 метров. Его сделают удобным и для маломобильных граждан, а рядом обустроят пешеходную зону. Все работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года.