Пешеходный переход между Полевой и Кольцевой улицами построят в Лобне в этом году

Пешеходный переход через железную дорогу Савеловского направления продолжают строить в Лобне. Работы планируют завершить в третьем квартале 2025 года.

Специалисты уже завершили монтаж металлоконструкций башен на пешеходном переходе. На объекте также установили временные опоры и три блока пролетных конструкций, рассказали в областном Минтрансе.

«В ближайшее время перейдут к монтажу четвертой части пролетного строения, после чего будет выполнено объединение и установка в проектное положение пролетного строения пешеходного перехода. Все эти меры создадут прочную и надежную надземную часть перехода. Общая масса металлоконструкций составляет порядка 200 тонн», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Новый переход соединит Полевую и Кольцевую улицы и свяжет жилые кварталы Лобни. Жители смогут быстрее и удобнее добиться до социальных учреждений.

Сооружение оснастят антивандальным остеклением и сделают удобным для маломобильных жителей. Пешеходную зону со стороны Полевой улицы благоустроят.