Пешеходный переход через ж/д пути открыли на Кольцевой улице в Лобне

Фото: Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня / Минтранс Подмосковья

В Лобне открыли надземный пешеходный переход, который соединил Кольцевую и Полевую улицы. Конструкция длиной свыше 80 метров улучшит связь между жилыми кварталами и социальными объектами.

Надземный переход позволит сделать перемещение жителей и гостей округа через железнодорожные пути более комфортным и безопасным.

«Строительство таких сооружений является необходимым условием повышения качества городской среды, а также позволяет обеспечить бесперебойное движение поездов на линии МЦД-1 „Одинцово — Лобня“», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Крытая конструкция оборудована удобными сходами, включая пандусы для маломобильных пешеходов. Конструкция защищена антивандальным остеклением и имеет внутреннее освещение.

В ближайшее время на объекте завершат монтаж и запуск лифтов, а также выполнят финальное благоустройство пешеходной зоны со стороны Полевой улицы.