Пешеходный переход через ж/д пути на Кольцевой улице в Лобне откроют в 2025 году

Надземный пешеходный переход через железную дорогу Савеловского направления продолжают строить в Лобне. Рабочее движение по нему запустят уже к концу этого года.

Пешеходный переход соединит Кольцевую и Полевую улицы. После завершения основных работ подрядчик проведет благоустройство прилегающей территории.

«Со стороны микрорайона Восточный уже завершен монтаж остекления, сейчас строители приступают к монтажу остекления второй башни со стороны Кольцевой улицы. Параллельно завершаются внутренние работы: устройство технических помещений и монтаж лифтового оборудования. На сегодняшний день строительная готовность перехода составляет 63%», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Переход обеспечит связь жилых кварталов Лобни и создаст комфортный и безопасный путь для пешеходов. Его открытие позволит сделать движение поездов на МЦД-1 бесперебойным. Сооружение будет адаптировано для удобства инвалидов и пожилых.