Пешеходный мост через железную дорогу построят в Одинцове

Строительство надземного перехода между Вокзальной улицей в районе Баковского кладбища и улицей Баковская возобновили в Одинцове. Работы приостанавливали летом 2025 года из‑за смены подрядчика.

Новый мост соединит шестой микрорайон в северной части города с Восточной промзоной. Там находятся промышленные и логистические предприятия. Работы зимой 2025 года начала другая компания, но в июне стройка остановилась. В сентябре Министерство транспорта Подмосковья объявило поиск нового подрядчика. Им стала компания «Мостэнергострой».

«На данный момент мы подняли капитальную опору. На следующей неделе планируем заливать стойки, — рассказал руководитель проекта Александр Галкин. — Параллельно ведем работы по свайному основанию павильонов со стороны Баковской улицы».

Сейчас на объекте трудятся 15 человек и две единицы техники. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.