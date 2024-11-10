Пешеходный мост через реку Рожайку в Домодедове отремонтировали на 35%

С начала октября в поселке государственного племенного завода «Константиново» городского округа Домодедово восстанавливают разрушенный мост через реку Рожайку. Работы выполнили на 35%.

По словам главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, строители уже возвели основание моста, металлические конструкции пока находятся на заводе в работе, а цепи уже покрасили.

«Вблизи моста ликвидировали аварийные деревья, которые мешали его устройству. На этой неделе подрядчик планирует проводить бетонные работы», — добавила она.

В рамках восстановления моста рабочие укрепят пилон на правом берегу, обустроят новый пилон на левом берегу, установят якоря для оттяжек, обустроят пешеходные дорожки к мосту, закрепят пролетное строение, защитят конструкции от коррозии и другое.

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