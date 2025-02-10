Пешеходный мост через реку Быковка построят в Жуковском

Администрация Жуковского провела выездной прием жителей по поводу строительства автомобильного и пешеходного мостов через реку Быковка. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Борис Аубакиров.

Жители попросили организовать переправу через реку Быковка. В администрации планируют построить сначала пешеходный мост рядом с кафе «Речка», которого давно ждут жители.

На встречу также пришли заместитель главы Юрий Лотарев и муниципальные депутаты.

«На данный момент специалисты делают расчет стоимости проекта. После того, как все необходимые расчеты будут сделаны, и будут понятны сроки его реализации, мы проведем еще одну встречу, на которой подробно расскажем о дальнейших планах», — прокомментировал Борис Аубакиров.

Следующая встреча в рамках «Выездной администрации» пройдет в Жуковском в конце марта.