Пешеходный мост через реку Быковка построят в Жуковском

Администрация Жуковского провела выездной прием жителей по поводу строительства автомобильного и пешеходного мостов через реку Быковка. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Борис Аубакиров.
На встречу также пришли заместитель главы Юрий Лотарев и муниципальные депутаты.
Жители попросили организовать переправу через реку Быковка. В администрации планируют построить сначала пешеходный мост рядом с кафе «Речка», которого давно ждут жители.
«На данный момент специалисты делают расчет стоимости проекта. После того, как все необходимые расчеты будут сделаны, и будут понятны сроки его реализации, мы проведем еще одну встречу, на которой подробно расскажем о дальнейших планах», — прокомментировал Борис Аубакиров.
Следующая встреча в рамках «Выездной администрации» пройдет в Жуковском в конце марта.
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