Пешеходный маршрут после реконструкции теплотрассы восстановили в Пушкино

В Красноармейске городского округа Пушкино завершено восстановление пешеходного маршрута. Летом текущего года на этом участке проводились масштабные работы по замене изношенных тепловых сетей.

По словам представителя подрядчика, несмотря на временные неудобства, вызванные земляными работами, эта реконструкция была важна для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон.

Теперь, когда основные работы по прокладке новых труб завершены, дорожные службы сосредоточились на оперативном восстановлении нарушенного благоустройства. Специалисты практически завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия на тротуаре. Кроме того, было полностью восстановлено покрытие прилегающей парковочной зоны.

Весь комплекс работ по благоустройству территории занимает порядка 700 квадратных метров.