Пешеходный бульвар благоустроят в микрорайоне Дзержинец в Пушкино

Первый этап благоустройства пешеходного бульвара в микрорайоне Дзержинец завершат к концу сентября 2025 года. Подрядчик проведет масштабные работы, охватывающие территорию площадью свыше трех гектаров — от реки Серебрянки до Старого Ярославского шоссе в центральной части города.

Исполнитель обустроит велодорожки, три фонтана, установит освещение и систему видеонаблюдения, поставит скамейки и места для отдыха, озеленит территорию. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проинспектировал работы на объекте.

«К концу ноября мы завершим первый этап проекта. Он включает в себя прокладку всех необходимых коммуникаций, установку закладных конструкций, укладку плитки, монтаж освещения, подготовку оснований и помещений для будущих фонтанов. После этого работы будут приостановлены до весны», — сообщил Максим Красноцветов.

Глава округа также добавил, что реконструкцию возобновят в мае 2026 года, а торжественное открытие обновленного бульвара намечено на начало лета.