Пешеходные зоны и дорогу обновят в Солнечногорске

В Солнечногорске на улице Баранова продолжаются работы по модернизации пешеходных зон и ремонту дороги. По состоянию на 28 мая специалисты МБУ «ДЕЗ» заканчивают обновлять пешеходную зону рядом с детским садом, расширяя пространство для удобства жителей.

В процессе ремонта дороги специалисты также заменили аварийную водопропускную трубу. В этом году по просьбам жителей возле домов № 32 и 34 на улице Баранова планируется обустройство лотков для водоотведения и последующее благоустройство тротуара.

«Реализация данных проектов значительно улучшит транспортную и пешеходную доступность, обеспечивая более безопасное и комфортное передвижение для жителей округа. Работы ведут согласно графику», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Все работы выполняются в рамках программ Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и Министерства дорожной и транспортной инфраструктуры.