Пешеходные зоны благоустроили на улице Советской в Видном

В Видном Ленинского городского округа завершилось благоустройство пешеходных зон на улице Советской. На участке площадью около 1,5 тысячи квадратных метров уложили новый асфальт, установили скамейки и урны, высадили туи и гортензии.

Работы выполнили в рамках муниципальной программы «Чистый округ». Специалисты заменили садовый бортовой камень, уложили новое асфальтобетонное покрытие. Для комфорта жителей установили 4 парковых дивана и 8 урн, оборудовали зоны отдыха. В рамках озеленения выполнили подсыпку грунта и посев газона, высадили туи и метельчатые гортензии.

«Благоустройство пешеходных зон — это не просто замена покрытия, а создание полноценных общественных пространств, где жители могут комфортно проводить время. В этом году мы продолжаем системную работу по приведению в порядок городских территорий. На улице Советской мы не только обновили дорожки, но и уделили особое внимание озеленению — высадили хвойные деревья, которые будут радовать глаз круглый год», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Чистый округ». Администрация продолжит системную работу по обновлению общественных пространств, чтобы сделать городскую среду более уютной и привлекательной для жителей.