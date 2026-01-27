Пешеходные тропы благоустроят в Одинцовском округе в 2026 году

В список вошли 24 локации округа. Кроме того, плиточное покрытие уже существующих дорожек поменяют на асфальтовое.

По региональной программе благоустройства пешеходных маршрутов «Народные тропы» в округе отремонтируют более двух километров пешеходных дорог.

Новые пешеходные дорожки будут располагаться в Одинцове, Звенигороде, Покровском городке, Часцах, Голицыне, Лесном городке, Введенском, Барвихе, Новом городке и Назарьеве. Общая протяженность этих зон составит 1870 погонных метров.

Начальник Управления благоустройства администрации Одинцовского округа Вячеслав Асриян уточнил, что плитку на асфальт планируется заменить на 28 локациях. Асфальтовое покрытие более практично: его удобнее убирать и ремонтировать.

Напомним, что программа «Народные тропы» стартовала в регионе еще в 2021 году, и за это время зарекомендовала себя. Множество стихийных, протоптанных жителями пешеходных зон превратились в удобные, комфортные и безопасные дорожки. Они, как правило, располагаются вблизи жилых домов, парков, автобусных остановок, а также рядом с важными социальными объектами — школами и поликлиниками.