Пешеходные переходы у школ привели в порядок в Волоколамском округе

Работы по повышению безопасности на дорогах возле образовательных учреждений завершили к началу учебного года. На всех объектах обновили разметку, знаки и светофоры.

Специалисты проверили и привели переходы в соответствие с требованиями ГОСТов. На участках нанесли износостойкую разметку из холодного пластика, установили и заменили дорожные знаки. Для хорошего обзора рабочие обрезали мешающие ветви деревьев, а также настроили желтые мигающие светофоры, которые привлекают внимание автомобилистов к разметке перехода в сумерках и темное время суток.

Готовность объектов во время контрольного объезда оценил первый заместитель главы округа Сергей Шорников. Он отметил, что безопасность детей на дорогах — один из главных приоритетов.

«К новому учебному году пешеходные переходы возле всех школ и детских садов привели в соответствие с требованиями. По итогам проверки дорожная инфраструктура у образовательных учреждений готова к 1 сентября», — отметил он.