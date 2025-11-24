Пешеходные переходы Серебряных Прудов оснастили проекционной подсветкой
Жители округа отмечают повышение безопасности на дорогах благодаря внедрению системы проекционной подсветки пешеходных переходов. На улице Ленина недавно заработала «светящаяся зебра».
«Эта передовая технология радикально меняет подход к обеспечению видимости в условиях недостаточного освещения или плохой погоды. Система функционирует за счет мощных световых проекторов, которые отображают контуры пешеходной разметки прямо на дорожное полотно», — сообщили специалисты.
Кроме того, инновация подсвечивает самих пешеходов, делая их фигуры заметными для водителей задолго до непосредственного приближения к переходу. Улица Ленина выбрана не случайно: это оживленный участок с высокой интенсивностью движения, где требуется особый подход к обеспечению безопасности.
Внедрение «светящейся зебры» здесь продолжает успешный опыт, уже апробированный на двух пешеходных переходах по улице Первомайская, где аналогичные системы доказали свою высокую эффективность. В будущем проекционная подсветка появится и на других потенциально опасных участках как в Серебряных Прудах, так и в других населенных пунктах округа.