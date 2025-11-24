Пешеходные переходы Серебряных Прудов оснастили проекционной подсветкой

«Эта передовая технология радикально меняет подход к обеспечению видимости в условиях недостаточного освещения или плохой погоды. Система функционирует за счет мощных световых проекторов, которые отображают контуры пешеходной разметки прямо на дорожное полотно», — сообщили специалисты.

Кроме того, инновация подсвечивает самих пешеходов, делая их фигуры заметными для водителей задолго до непосредственного приближения к переходу. Улица Ленина выбрана не случайно: это оживленный участок с высокой интенсивностью движения, где требуется особый подход к обеспечению безопасности.

Внедрение «светящейся зебры» здесь продолжает успешный опыт, уже апробированный на двух пешеходных переходах по улице Первомайская, где аналогичные системы доказали свою высокую эффективность. В будущем проекционная подсветка появится и на других потенциально опасных участках как в Серебряных Прудах, так и в других населенных пунктах округа.