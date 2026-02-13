Пешеходные переходы привели в порядок в Серпухове

В Протвине продолжаются плановые работы по освобождению городской дорожной инфраструктуры от последствий зимних снегопадов и перепадов температур. В эти дни главная цель коммунальных служб — «ледяной плен», в который попали пешеходные переходы.

Расчистка «зебр» ведется методично, чтобы вернуть разметке видимость, а жителям — безопасность передвижения. Одним из ключевых участков работ сегодня стал перекресток улиц Школьной и Гагарина. Процесс организован максимально эффективно: сначала в дело вступает тяжелая техника. Погрузчик срезает пласты слежавшегося, плотного льда, который за несколько недель превратился в опасную корку. Следом за техникой идет бригада дорожных рабочих: с помощью лопат и ломов они зачищают труднодоступные места, полностью открывая дорожную разметку.

На текущий момент на наиболее загруженных участках задействован один фронтальный погрузчик и мобильная бригада из пяти специалистов. По информации «Комбината благоустройства», работы идут строго по графику и охватят все ключевые переходы города в ближайшее время.