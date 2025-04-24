Пешеходные переходы обновят в Волоколамске к началу мая

Приведение в порядок дорожной разметки началось в муниципалитете с наступлением теплой погоды. Работы ведутся на региональных трассах и дорогах муниципального значения.

Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников пояснил, что обновление пешеходных переходов необходимо для повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортных условий для пешеходов

Рабочие окрашивают полосы «зебры» в два контрастных цвета — классический белый и яркий желтый. Благодаря этому разметка будет хорошо заметна в любое время суток и при любых погодных условиях. Свежую краску посыпают стеклянными микрошариками, их светоотражающий эффект позволяет водителям лучше видеть пешеходный переход в темное время суток.

Основные работы планируется завершить до начала мая, сообщил Сергей Шорников.

Ремонту и содержанию дорог в муниципалитете уделяют большое внимание. Так, после зимы на территории округа отремонтировали более 900 ям и выбоин.