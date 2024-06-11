Пешеходные ограждения отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные ограждения на дорогах еще в семи округах Подмосковья. Работы провели в Дзержинском, Долгопрудном, Можайске и других муниципалитетах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог, где жители могут выйти на проезжую часть и попасть в аварию. Они также не допускают выезд транспорта на тротуар.

«Ограждения отремонтировали на улице Томилинской в Дзержинском, Лихачевском шоссе и проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Московской в Можайске, улице Ленина в Озерах, улице Грузовой в Пущине, Волоколамском шоссе в Красногорске, а также на дороге в деревне Овсяники Рузского округа», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что дорожную сеть в регионе еженедельно обследуют, чтобы выявить, где необходимо провести ремонт. Особое внимание уделяют ограждениям, знакам, светофорам и освещению.

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