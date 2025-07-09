Пешеходные дорожки сделали во дворе Черноголовки

Во дворе домов № 4в и № 8 на Центральной улице завершились работы по обновлению пешеходных дорожек. Этот проект стал частью масштабной программы по модернизации дворовых территорий.

Работы по благоустройству двора начались с демонтажа старых пешеходных дорожек. На их месте сотрудники профильной службы установили новые бордюры, очерчивающие границы тропинок, и уложили свежий асфальт. Особое внимание было уделено подходам к детской площадке, расположенной между домами. Также были обновлены территории перед подъездами.

На этом благоустройство двора не заканчивается. Подрядчик уже приступил к ремонту автомобильных дорог, пролегающих по территории двора. Планируется не только обновить дорожное покрытие, но и увеличить количество парковочных мест. В частности, рабочие отремонтируют 60 уже существующих парковочных мест, а также создадут 18 новых.

Все работы по благоустройству двора, включая ремонт пешеходных и автомобильных дорог, а также создание новых парковочных мест, планируется завершить к 27 июля.