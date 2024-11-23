Пешеходные дорожки обустроят в сквере на улице Космонавтов в Дмитрове

Жители дома № 56 на улице Космонавтов в Дмитрове активно занимаются благоустройством сквера рядом с их домом. Регулярно организуя субботники, они очищают территорию от сухих веток, сорной растительности и мусора.

Инициатором обращения по вопросу улучшения состояния сквера стала одна из активных жительниц дома. Она обратилась к временно исполняющему обязанности главы Дмитровского городского округа Ивану Курданину и пригласила его на встречу с местными жителями.

Иван Курданин встретился с жильцами во дворе, где они рассказали о проблемах территории. Основная из них — участок сквера, который после дождей превращается в заболоченную зону. Жители попросили привести эту часть в порядок, а также благоустроить посадки напротив подъездов, расположенные за мостиком.

В ходе обсуждения Иван Курданин предложил начать с обустройства дорожек через посадки и установки уличного освещения. Эта инициатива получила одобрение жителей. Глава округа поручил директору МКУ «Дмитровское благоустройство» Роману Никитюку включить эти работы в план для последующей реализации.

Иван Курданин поблагодарил жителей за их активное участие и стремление сделать свою территорию комфортнее и красивее.

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