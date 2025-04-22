Пешеходные дорожки обустроят в музее-усадьбе «Мелихово» в Чехове

В Чехове продолжается реконструкция дома-усадьбы Антона Чехова «Мелихово». Рабочие приступили к основному этапу благоустройства прогулочных дорожек около главного входа, которые протянутся до детского музейного центра.

Реконструкция усадьбы началась в 2023 году. Сейчас рабочие готовят основания для пешеходных путей при использовании специальной техники для засыпки щебнем и песком, а также для выравнивания и утрамбовки. Финальный этап — укладка верхнего слоя мелкой речной галькой, а также благоустройство и озеленение обочин.

Ранее на территории визит-центра и вокруг небольшого пруда смонтировали металлические каркасы, чтобы все желающие смогли любоваться видами заповедника. Помимо частичного благоустройства территории музея, рабочие завершают возведение нового визит-центра, строят большой инженерно-технический комплекс, обновляют административное здание. Завершить реновацию планируют в 2025 году.