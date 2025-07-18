Пешеходные дорожки начали обустраивать в парке «Питомник» в Серпухове

Строительная готовность парка «Питомник» в Серпухове превысила 45%. Сейчас специалисты занимаются обустройством основания для пешеходных дорожек.

Уже на финише создание ливневки — это позволит избежать застоя воды. Все земляные работы завершат до конца июля.

«Любимый для жителей округа парк значительно преобразится: добавим новые современные фонари, пространство для выгула домашних животных, зоны отдыха, скульптуры с арт-объектами животных, обновим малые архитектурные формы и входные группы, обустроим детские и спортивные площадки. На месте, где ранее располагался фонтан, установим символ Серпухова — скульптуру павлина», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Сейчас на площадке работают 30 человек и пять единиц техники. Ход ремонта контролирует лично глава округа.

Реконструкция идет по графику. Завершить ее должны в третьем квартале этого года.

Отметим, что работы проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».